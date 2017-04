Un homme blessé dans un accident à Shawinigan

Pour une raison qui est inconnue pour l'instant, le conducteur du véhicule qui circulait en direction nord sur la route 157 a perdu le contrôle et est entré en collision avec la barrière du pont. Cet accident aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques, car il s'en est fallu de peu pour que le véhicule se retrouve dans la rivière après l'impact.

Même s'il a été blessé gravement, la vie de l'automobiliste n'est pas en danger selon la Sûreté du Québec. De plus, l'alcool et la drogue ne seraient pas en cause.