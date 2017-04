Québec soutient La Cité des mots

Cette aide financière provient d'une enveloppe de 9 millions $ accordée par le Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE). Rappelons de plus que le ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport, Sébastien Proulx, avait annoncé en décembre dernier un investissement supplémentaire d'environ 20 millions $ pour aider les organismes qui se consacrent à l'alphabétisation et à la réussite éducative.

«Depuis plusieurs années, ces organismes d'action communautaire autonome font un travail remarquable pour favoriser la réussite de nos jeunes. Il est essentiel de leur donner les ressources nécessaires pour la réalisation de leur mission», a déclaré le député de Saint-Maurice par voie de communiqué. «En augmentant de 50 % le budget du Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation, le gouvernement témoigne de sa volonté d'agir en ce sens.»

Le ministre de l'Éducation soutient que les investissements en alphabétisation permettront de consolider le financement de plusieurs organismes clés. «Il s'agit d'une priorité pour notre gouvernement, puisque c'est notamment grâce à leurs nombreux efforts et à leur engagement auprès des jeunes que ces organismes favorisent grandement la réussite.»