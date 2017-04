Légalisation de la marijuana: des avis partagés pour les ressources en toxicomanie

Pour le directeur général du pavillon l'Assuétude de Shawinigan, Alexandre Ratté, il n'est au contraire plus possible de maintenir le statu quo présentement en ce qui concerne la marijuana récréative. «Le statu quo n'est plu valable, parce que la consommation de cannabis est presque rendue banale. Plus du 3/4 des jeunes en auront consommé au moins une fois avant la fin du secondaire. Est-ce que la solution est de légaliser? C'est embêtant. Mais ce qui est certain, c'est qu'on souhaite la meilleure éducation possible sur la consommation, et que l'éducation n'est pas possible si le produit est criminalisé», constate-t-il. M. Ratté fait un parallèle avec les nombreux programmes de sensibilisation mis en place pour diminuer le tabagisme, et qui semblent porter fruits. «La décriminalisation permettra certainement d'amorcer ce travail. Il y aura sans doute un certain temps au début où il faudra s'adapter, mais tout va se moduler sur le long terme», indique celui qui plaide cependant pour la mise en place de politiques de prévention avant de légaliser le produit.

Des 156 personnes qui ont fréquenté le pavillon l'Assuétude de Shawinigan l'an dernier, aucune ne présentait une dépendance unique et exclusive au cannabis, note Alexandre Ratté. «Souvent, on va constater la présence de cannabis avec la consommation d'autres substances. Les consommateurs mélangent les produits en fonction de leurs moyens et de ce qu'il y a sur le marché», explique-t-il, précisant que le marché depuis les dernières années est aux amphétamines et drogues de synthèse, qui sont moins chères et donc populaires chez les jeunes. Les consommateurs de cannabis seront souvent des gens un peu plus âgés, parfois plus en moyens aussi, ajoute-t-il.

«Si on part du principe que la prohibition, actuellement, ne fonctionne pas, il y a donc lieu de se poser des questions et de prendre le problème autrement», constate M. Ratté.

Récemment, la Maison Jean Lapointe réagissait au projet de légalisation du cannabis, et plaidait également pour l'obligation d'implanter des programmes de prévention financés à même les revenus fiscaux de la vente de cannabis. «Pour moi, ce doit être une opportunité de mieux encadrer la consommation, mais surtout de nous assurer du financement de programmes de prévention des toxicomanies et ce, dès le plus jeune âge. La prévention est la seule façon d'éviter les problèmes liés à la consommation», a déclaré Jean Lapointe en point de presse la semaine dernière.