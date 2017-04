 Dons pour animaux de personnes défavorisées: deux initiatives unissent leurs forces 

Brigitte Trahan

(Trois-Rivières) Les deux projets de collecte d'objets pour animaux visant à les redistribuer aux personnes défavorisées, ainsi que d'argent pour l'achat de nourriture et de litière, se poursuivent avec une énergie renouvelée. L'organisme COMSEP et l'entreprise La Petite promeneuse en sont en effet arrivés à une entente et unissent maintenant leurs efforts pour la cause.