On colore la cause le 7 mai

Trois étudiantes du Cégep de Trois-Rivières ont pris l'initiative d'organiser une course en couleurs de cinq kilomètres du nom de «Colore la cause» pour amasser des fonds pour la Société de recherche sur le cancer. L'événement aura lieu le dimanche 7 mai. Les inscriptions se font sur le site www.Jikko.ca et on peut visiter la page Facebook «Colore la cause» pour avoir plus d'informations. Le tarif est de 30 dollars. Chaque participant recevra un chandail officiel, un dossard avec puce de chronométrage et une collation après la course. Il y aura de l'animation sur place ainsi que des prix de présence.