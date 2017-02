Projet de plusieurs millions $ sur le terrain de l'église Saint-Philippe

La Ville avait amorcé des discussions avec différents promoteurs il y a environ un an, dont la compagnie Olymbec, pour finaliser un développement sur ce terrain.

Olymbec faisait partie de l'entente signée en novembre 2010 entre la fabrique Immaculée-Conception et Excavation Ovila Despins pour la démolition de l'église.

En 2011, cette entreprise prévoyait déjà bâtir au coin des rues Saint-Olivier et Gervais un immeuble locatif de 24 logements en respect de l'architecture patrimoniale de l'ancien lieu de culte.

Yvan Toutant, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, refuse de dévoiler le nom de l'entreprise qui a déposé ce projet, étant donné que les détails de l'entente avec la Ville ne sont pas complétés.

«C'est un promoteur implanté à Trois-Rivières, que l'on connaît et qui a d'autres immeubles ici. On est à finaliser l'entente. Il reste certains détails à régler et après, on pourra dévoiler le nom du promoteur», affirme M. Toutant.

Le projet de développement domiciliaire a été soumis au comité consultatif d'urbanisme. Ce dernier l'a étudié et a donné son approbation.

«Le projet s'intègre dans le quartier Saint-Philippe. Ce qui est important pour le CCU, c'est que ça ne détonne pas dans le paysage», ajoute M. Toutant.

L'immense terrain de 3027 mètres carrés représente une denrée rare en plein centre-ville. Ayant comme voisin une école primaire et situé près de l'autoroute 40, le terrain offre des avantages indéniables sur le plan de la localisation.

Le Nouvelliste n'a pu entrer en contact avec Olymbec.