Important virage  à l'île Saint-Quentin

Bien que le travail réalisé au cours des derniers mois n'ait pas été très visible sur la place publique, le président de la corporation, André Noël, estime que ce travail a été colossal et qu'il annonce aujourd'hui des jours meilleurs pour ce qu'il considère être l'un des plus beaux joyaux de la région.

Lors de son arrivée en poste à titre de président de la corporation, au début de l'année 2014, André Noël se souvient qu'un grand ménage s'imposait, et qu'il fallait d'abord et avant tout se concentrer à donner une mission, une vision et des valeurs à cette corporation, qui se laissait guider bien plus souvent par la question de la rentabilité que par une ligne directrice nécessaire à développer la vocation d'un tel lieu.

On se souviendra qu'en 2013, la corporation se retrouvait face à une situation bien précaire, notamment en raison d'irrégularités administratives constatées depuis 2003. Un montant de plus de 342 000 $ était dû à Revenu Québec, intérêts compris, et la Ville de Trois-Rivières avait dû éponger un déficit de 100 000 $, malgré les 600 000 $ de budget annuel versés à l'organisation.

Aujourd'hui, plus de trois ans après ces événements, force est de constater que de gros efforts ont été réalisés, un fait que même la vérificatrice générale n'a pas manqué de souligner dans la publication de son dernier rapport. La corporation a fait une déclaration volontaire à Revenu Québec et la Ville a remboursé quelque 120 000 $. Un plan d'action a ensuite été travaillé.

«Je pense que jamais nous ne nous étions posé la question à savoir ce qu'on voulait faire avec l'île Saint-Quentin. On développait des activités sur la seule base de leur rentabilité, et on s'éparpillait beaucoup», explique-t-il.

Désormais, la corporation se donne une ligne directrice qui guidera la suite de tous ses projets. Elle misera sur l'accès à un espace vert et de détente, offrant des activités de plein air, récréatives et éducatives mettant en valeur les potentiels naturels, maritimes et historiques du site, certains de ces aspects ayant été délaissés dans le passé, croit M. Noël.

«Quand Jacques Cartier est arrivé au Canada, il a planté deux croix, dont l'une était sur l'île Saint-Quentin. Comment se fait-il qu'on n'exploite pas davantage cette parcelle très importante de l'histoire», se questionne le président.

La corporation misera désormais sur un parc naturel, attrayant et distinctif, en ciblant davantage les familles en proposant un endroit accessible, propre et sécuritaire où on y prône la protection des lieux.

Du même coup, l'équipe en place souhaite miser sur des partenariats avec le milieu, comme elle a pu le faire en ramenant la finale de la Classique de canots de la Mauricie sur ses berges. On vise aussi à encourager les partenariats avec le milieu culturel, autant que de permettre aux organismes d'y tenir des activités.