Julie Boulet va rester dans Laviolette

(Shawinigan) Extrêmement déçue de voir sept municipalités de la MRC de Mékinac se retrouver dans le comté de Champlain, la ministre du Tourisme responsable de la Mauricie et députée de Laviolette, Julie Boulet, confie que le nouveau découpage ne l'incitera pas à se présenter dans la circonscription voisine en 2018.

«Sincèrement, ça me crève le coeur», laisse tomber la femme originaire de Saint-Tite. «C'est mon chez-moi, c'est mon monde. Ça me crève le coeur de les perdre. Je pars de 35 000 électeurs à 53 000. Si j'avais gardé tout Mékinac, ça aurait fait environ 60 000. C'était trop. Ils ont décidé de prendre la hache et de couper ce morceau.»

Mme Boulet a déjà confirmé qu'elle avait encore le goût de servir. Pourrait-elle être tentée de se présenter dans Champlain dans ce nouveau contexte? Elle avait défriché ce comté lors de sa toute première campagne électorale, au palier fédéral, à l'automne 2000. Par respect pour son collègue, elle assure que cette hypothèse n'est pas envisagée. Surtout que Pierre Michel Auger confirme qu'il sollicitera un nouveau mandat l'an prochain.

«Ce comté est déjà à quelqu'un!», lance-t-elle. «Je demeure à Shawinigan. Pour moi, Champlain est à Pierre Michel. Ce n'est même pas une question que je me pose. C'est lui qui est le maître là-bas!»

Mme Boulet comprend le choc subi par son collègue Pierre Giguère dans Saint-Maurice, qui se retrouvera orphelin de comté à la prochaine élection.

«Le parti suit ça de très près et des propositions seront faites à Pierre, j'imagine», réfléchit la ministre régionale. «C'est compliqué. Pierre est très touché personnellement. Ce n'est pas facile pour personne; c'est une situation délicate.»