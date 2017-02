Église Sainte-Madeleine: «On s'est fait avoir»

«On a accepté la vente, il n'y a pas eu de mauvaise foi de la part du conseil de fabrique, mais on s'est fait avoir, déclare le curé Claude Lapointe. Les gens avaient l'air sincère et on a vu les plans. Mais l'argent n'était pas au rendez-vous. Ils ont fait des promesses, mais après un certain temps, il fallait aller au bout de ce qu'on peut faire.»

L'ancienne église Sainte-Madeleine est devenue au fil du temps le rendez-vous de squatters. La Ville de Trois-Rivières a envoyé un inspecteur en bâtiment pas plus tard que lundi. Le constat est clair: il faut sécuriser la bâtisse dans laquelle on peut entrer librement.

«Il y a des trous dans les murs, des vitres cassées. C'est la responsabilité du propriétaire de sécuriser les lieux. On sait que c'est une compagnie à numéros, on a tenté de joindre ces gens-là de vive voix et on n'y arrive pas.

D'ici quelques jours, on va leur envoyer une lettre enregistrée pour les informer qu'ils ont 10 jours pour sécuriser les lieux. Sinon, la Ville va le faire à leur place et on va leur envoyer la facture», confirme Yvan Toutant, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

L'histoire de l'ancienne église Sainte-Madeleine présente certaines similitudes avec l'ancienne église Sainte-Philippe, reconnaît M. Toutant. Mais contrairement à l'ancien temple catholique du secteur Sainte-Madeleine, celui du quartier Saint-Philippe devait être démoli.

«Pour l'ancienne église Sainte-Madeleine, on ne parle pas de démolition. Le bâtiment n'est pas jugé dangereux et le propriétaire n'est pas en retard pour le paiement des taxes municipales», précise M. Toutant.

Malgré de nombreuses recherches, Le Nouvelliste n'a pu entrer en contact avec le propriétaire.