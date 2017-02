Carte électorale: des maires veulent contester les changements

«On ne s'était pas trop plaint quand on était passé dans Laviolette, parce qu'on s'en allait avec Julie Boulet, qu'on connaissait beaucoup», explique-t-il. «Même si on était dans le comté de Portneuf, toutes nos activités se passaient en Mauricie. Avec Champlain, on reste dans la même région. Ça fait notre affaire. Je ne pense pas que la population va faire une tempête avec ça.»

«Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'on divise la MRC de cette manière», maugrée M. Thompson. «Sur quelque 12 000 citoyens, nous en aurons 1000 d'un côté et 11 000 de l'autre. Ça fait un peu bizarre! On a l'impression qu'on refait des divisions, en enlevant un député en plus.»

La surprise est totale également du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui passera dans le comté de Trois-Rivières, selon le second rapport de la CRÉ déposé mardi.

Le maire, Luc Dostaler, observe que ce découpage ne clarifie pas la place de la municipalité dans la région.

«Le fait de perdre un comté n'est pas positif pour la Mauricie», fait-il remarquer.

«Mais une fois qu'on élimine Saint-Maurice, l'option d'aller avec Champlain devenait la meilleure. Nous sommes dans une situation particulière. On fait affaire avec Shawinigan pour certains services, comme la Sûreté du Québec, la Commission scolaire de l'Énergie. On est dans la MRC des Chenaux et maintenant, notre député provincial serait à Trois-Rivières! Ça complexifie certains dossiers. On aura des intervenants sur trois côtés. C'est un peu particulier!»

Les maires de la MRC des Chenaux se réunissaient mercredi soir et la nouvelle carte électorale se retrouvait évidemment à l'ordre du jour. Le préfet, Gérard Bruneau, voulait attendre la conclusion de cette rencontre avant de déterminer si une action particulière sera prise. Mais cette proposition le laisse perplexe.

Comme bien d'autres, M. Bruneau s'explique mal que Notre-Dame-du-Mont-Carmel passe du comté de Saint-Maurice à celui de Trois-Rivières.

«Quelque chose ne fonctionne pas», s'interroge-t-il. «Tout est basé sur la population. On ne regarde pas d'autres critères, comme le sentiment d'appartenance.»

En terme de poids politique, M. Bruneau convient que le comté de Champlain, où se retrouve la MRC des Chenaux, prend de l'envergure avec cette proposition.

«On n'est pas diminué dans ça», résume M. Bruneau. «Mais tant qu'à avoir sept municipalités de la MRC de Mékinac, pourquoi ne pas avoir les dix?»