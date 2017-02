Saute d'humeur de Dame Nature

(Trois-Rivières) Neige, grésil, verglas et forts vents, la région devait y goûter la nuit dernière et le tout devrait se poursuivre au cours des prochaines heures.

Comme c'est souvent le cas en cette période de l'année, Dame Nature nous réservait un beau mélange de précipitations pendant la nuit de mardi à mercredi ainsi que mercredi matin. Selon ce que prévoyait Environnement Canada en fin de journée mardi, la région devait recevoir de la neige ainsi que du grésil au cours de la soirée. Avec la hausse des températures, les précipitations devaient se transformer en verglas au cours de la nuit. Plus de cinq millimètres de verglas étaient attendus.

«Les vents vont par la suite être très forts en matinée mercredi. Il devrait y avoir des pointes entre 70 et 80 km/h. Ça devrait diminuer tranquillement au cours de l'après-midi, tout comme les températures. Si elles ne sont pas bien entretenues, le verglas pourrait entraîner des problèmes sur les routes. Pour ce qui est des vents, ils pourraient casser des branches recouvertes de verglas et endommager les fils électriques et causer des pannes», explique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Cet épisode ne devrait cependant pas s'éterniser et fera place à du beau temps accompagné de températures en dessous des normales saisonnières au cours des prochains jours.

«Mis à part le vent, ça devrait être terminé en mi-journée jeudi. C'est un système qui se déplace rapidement parce que la circulation globale à travers le continent est très rapide», poursuit M. Legault.

Comme les conditions routières devraient être difficiles en raison des précipitations prévues, les policiers de la Sûreté du Québec ainsi que de la Sécurité publique de Trois-Rivières sont prêts à intervenir en cas de besoin. La Sûreté du Québec prévoyait notamment déclencher une opération Griffe. Ce type d'opération consiste à déployer un plus grand nombre de policiers sur le terrain afin de sensibiliser les usagers du réseau routier à l'importance d'adapter leur conduite et de permettre d'intervenir plus rapidement aux endroits stratégiques.