Quatre nouveaux escaliers publics seront restaurés cette année par la Ville de Trois-Rivières. Le conseil municipal a été saisi d'un avis de motion en ce sens, lundi soir. Ainsi, les escaliers liant le boulevard des Récollets et la rue Henri-Weber, les rues de l'Espéranto et des Bouleaux, les rus Arthur-Bettez et des Bouleaux ainsi que les rues Guilbert et Mère-Gamelin seront restaurés en 2017, pour un montant total de 420 000 $. Selon le maire Yves Lévesque, des 36 escaliers publics que compte la ville, 17 ont déjà été restaurés. «Ce sont des interventions majeures à faire, car nous ne les refaisons plus en bois mais plutôt en béton. Ça va prolonger leur durée de vie, parce qu'en bois, il fallait toujours les réparer, c'était souvent endommagé», indique-t-il. Idéalement, la Ville aimerait, d'ici quelques années, avoir procédé à la restauration de tous les escaliers publics.