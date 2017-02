Santé affective et sexuelle: une semaine bien remplie

(Trois-Rivières) La Semaine de la santé affective et sexuelle sera le théâtre de plusieurs activités de sensibilisation.

Pour une 10 e année consécutive, l'Escouade Câlins de Sidaction Mauricie offrira des câlins gratuits au public et les membres remettront à ceux et celles qui le souhaitent une pochette contenant deux condoms, un lubrifiant, une carte «câlin au suivant», une carte dépistage et un chocolat.

En collaboration avec le CIUSSS Maurice et Centre-du-Québec, une intervenante de Sidaction Mauricie et une infirmière offriront des ateliers / dépistage dans divers milieu.

Le lundi 13 février, ces activités se dérouleront à l'UQTR, de 10 h à 13 h; le 14 février, ce sera au Collège Laflèche, de 11 h à 13 h 30. Puis, à l'église de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses de 12 h 45 à 13 h 30 le 15 février et le jeudi 16, aux Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie, de 11 h à 13 h.

Sidaction Mauricie est un organisme de lutte contre le VIH / sida et les autres ITSS. Pour devenir bénévole à l'Escouade Câlin: 819-374-5740.