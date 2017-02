«C'est un message pour la paix»

(Trois-Rivières) Une semaine après l'attentat dans la Grande Mosquée de Québec qui a coûté la vie à six personnes, la plaie est toujours bien vive dans le coeur des Québécois. Dimanche, une centaine de personnes, catholiques et musulmanes, ont pris un moment de recueillement à la paroisse Jean-XXIII de Trois-Rivières en commémoration aux victimes de la tuerie.

La rencontre, qui a débuté à l'heure même où Alexandre Bissonnette entrait dans la mosquée de Québec une semaine plus tôt, s'est faite dans une ambiance de réflexion et d'ouverture à l'autre. On a rendu hommage aux six victimes grâce, entre autres, à plusieurs passages de la bible et du coran.

L'idée est d'abord venue du trio pastoral de la communauté chrétienne Jean-XXIII. En signe de solidarité, l'agente de pastorale de la paroisse a décidé d'inviter le Centre culturel islamique de la Mauricie à la commémoration.

«On souhaitait vivre un moment fraternel, partager et établir des liens entre les deux communautés. C'est en quelque sorte le premier pas pour la connaissance mutuelle. C'est intéressant de voir les points de vue de l'autre par rapport à la foi ou aux pratiques», a expliqué un membre du trio pastoral, Victor Bilodeau.

Et l'appel a été entendu. Dans une salle quasi pleine, un beau mélange de cultures et de religions était visible.

«Je suis étonné de voir autant de monde, surtout un dimanche soir, a lancé le porte-parole du Centre culturel islamique de la Mauricie, Malik Hammadouche. C'est très satisfaisant de voir cela. C'est un véritable appel du coeur qui prouve qu'on ne fait qu'une famille et on le voit dans ces moments-là. C'est triste car il faut vivre des drames pour nous retrouver, pour serrer les rangs, mais néanmoins il y a la satisfaction d'être ensemble.»

Saaid Bouziane, Marocain d'origine, a été grandement touché par les événements de la semaine dernière. Il voyait toutefois beaucoup de positif dans la réunion des communautés religieuses de dimanche soir.

«C'est un message qu'on envoie pour l'humanité. Le but des religions c'est la paix, pas la haine, pas les tueries. C'est un message pour la paix, c'est ça qui est important», mentionnait à la fin de la cérémonie celui qui vit au Québec depuis 2003.

Une opinon partagée par Alain Gélinas de Trois-Rivières. «Je trouvais aussi important de manifester ma solidarité avec la communauté musulmane de Trois-Rivières. C'est important de laisser tomber nos préjugés pour découvrir l'autre et la richesse qu'il porte.»

Assis dans la salle pour toute la durée de la commémoration, le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, et l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Luc Bouchard, tenaient à être présents pour démontrer leur soutien à la communauté musulmane.

«C'est une marque de solidarité. Il y a quand même plus de 1000 membres de la communauté musulmane à Trois-Rivières qui veulent simplement s'intégrer. Quand il arrive un événement comme celui-là, il sort toujours un point positif et je pense qu'au cours des prochains jours et des prochaines semaines, il va y avoir un changement au niveau de la perception des gens face à la communauté musulmane qui a vécu une situation assez dramatique qui ne devrait pas arriver», a dit le premier magistrat.

«Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait le respect et ce soir, c'était un beau moment de respect et d'accueil des uns envers les autres dans nos différences», a ajouté Mgr Bouchard.