L'actualité régionale en bref

Jeux gonflables, promenades en calèche, maquillage, hockey bottine, patinage libre et feux d'artifice faisaient, entre autres, partie des activités offertes à la population.

Après Sainte-Marguerite et les Vieilles-Forges, le district de la Madeleine organisait samedi son carnaval au parc Des Chenaux.

Photo: Olivier Croteau 04/02/2017 Becancour Quebec, Canada. Carnaval de Gentilly. Course de derby de chevaux ateles au Golf de Gentilly.

Finalement, le Carnaval de Gentilly terminait une autre fin de semaine de festivités par la présentation du hockey du Canadien et du Super Bowl LI dimanche.

Le derby à l'attelage était à l'honneur ce week-end au 48e Carnaval de Gentilly. La population était conviée samedi et dimanche sur les terrains du golf de Gentilly pour assister aux nombreuses courses qui étaient au programme.

Depuis ses débuts, l'événement sert à recueillir de l'argent pour le Service de neurologie et de neurochirurgie du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec par l'entremise de la Fondation du RSTR. Les 400 000 $ accumulés dans les dernières années ont permis d'acheter de l'équipement nécessaire en salle d'opération.

Une centaine de coureurs et une cinquantaine de skieurs ont pris d'assaut les sentiers de l'endroit dans des épreuves de 1, 5 et 10 km ainsi que le relais.

«C'est un beau coin», souligne M. Morel. «Il n'y a pas beaucoup d'emplacements, au Québec, avec une telle vue sur une rivière. De plus, on ne se le cachera pas, le Trou du diable est devenu un joyau. Ça attire énormément.»

L'investissement est évalué à près d'un million de dollars. Au premier plancher, on retrouvera en façade le Sushi Taxi, situé tout près sur l'avenue Willow. L'arrière sera utilisé pour bonifier la cuisine du Saint-Mo. L'agrandissement apportera environ 230 mètres carrés de plancher supplémentaire, sur deux étages.

Selon la conseillère municipale de Sainte-Eulalie, Françoise Vigneault, février sera le mois de la grande consultation des aînés.

Au cours des prochaines semaines, il sera ainsi possible de répondre à un sondage portant sur la réalité, les besoins et les aspirations des aînés et de le retourner au bureau municipal.

Pour ceux qui préfèrent remplir le questionnaire en groupe, une séance publique sera organisée le mardi, 28 février, à 13 h 30, au Centre communautaire.

Un service gratuit d'aide à domicile est même offert pour remplir le sondage, grâce à des bénévoles aînés de la localité qui se déplaceront aux résidences.

«Le sondage a été élaboré par des aînés de notre localité afin que ça colle à la réalité de chez nous. J'invite toute la population de Sainte-Eulalie de 50 ans et plus à répondre au sondage, car c'est important pour les services et le bien-être futurs de nos aînés», a commenté le maire André DeMers.

(Marc Rochette)