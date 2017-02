Le Nouvelliste Inauguration du Pavillon des loisirs



La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a profité du lancement du carnaval Optimiste pour inaugurer, vendredi soir, son pavillon des loisirs. La nouvelle infrastructure du parc des Grès permet d'accueillir la population pour différentes activités sportives et récréatives. Le bâtiment comprend, entre autres, une grande salle, des vestiaires avec douches et des locaux de rangement. Quelque 660 000 $ ont été investis dans ce projet, dont la moitié provenant d'une subvention du gouvernement québécois.

Dans la tête de François

La Maison de la culture Francis-Brisson de Shawinigan est l'hôte de la toute première exposition de Dans la tête de François. L'exposition est présentée dans le cadre du Festival interglacial de la BD et des univers givrés de Shawinigan qui se poursuit jusqu'au 12 février. Les deux créateurs de la BD étaient présents au vernissage jeudi dernier: ce sont Marc Bruneau et François Saint-Martin.

Du porte-à-porte pour la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC



La campagne annuelle de porte-à-porte de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC débutera ce dimanche et se terminera le 18 février. Des bénévoles portant un macaron bien identifié au nom de la Fondation circuleront dans les municipalités et les secteurs de Grand-Mère, Hérouxville, Lac-à-la-Tortue, Lac-aux-Sables, Saint-Séverin-de-Proulxville, Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Adelphe, Saint-Boniface, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Mathieu-du-Parc et Sainte-Flore. Ils seront également munis d'une trousse de bénévole. Les personnes intéressées à obtenir des informations sur le travail des bénévoles ou sur les programmes peuvent appeler au 819 375-9565.

La-Visitation-de-Yamaska: ouverture du Visi-Gym



Depuis le 9 janvier dernier, la municipalité de La-Visitation-de-Yamaska compte une salle d'entraînement sur son territoire avec l'ouverture du Visi-Gym, au sous-sol du centre récréatif. On y offre une variété d'appareils pour l'entraînement cardio-vasculaire ainsi que musculaire. Grâce aux investissements de plus de 30 000 dollars et aux 240 heures de bénévolat, plusieurs travaux ont été réalisés afin de permettre aux abonnés de pouvoir utiliser à son plein potentiel la nouvelle salle d'entraînement qui sera ouverte 24 heures sur 24. L'inscription au Visi-Gym est offerte aux habitants de La-Visitation-de-Yamaska et des municipalités qui l'entourent. Visant à favoriser la pratique du sport, ce projet a vu le jour grâce à la collaboration et au soutien financier de la municipalité, du Club relance jeunesse visitandine, du Comité de développement local et du Pacte rural de la MRC de Nicolet-Yamaska. Le Visi-Gym est déjà fréquenté par 48 abonnés et on peut s'y inscrire en contactant Claudine Vouligny au 450 564-1056.

