«Qui a choisi la couleur de sa peau, son lieu de naissance? Sinon, vous n'avez pas le droit d'être racistes. Vous auriez pu naître en Éthiopie, en Russie. Nous sommes tous frères et soeurs. Des semeurs de peur, basés sur la haine, il y en aura encore. Ne permettez pas cela!»

L'allocution de Malik Hammadouche, représentant de la communauté musulmane, a été accueillie par des applaudissements nourris de la part de quelque 200 étudiants du Cégep de Trois-Rivières à l'occasion du «Café de la solidarité» tenu jeudi midi à la cafétéria de l'établissement.

Cette activité organisée par la direction avait l'objectif de transmettre une bonne dose de solidarité à la communauté musulmane, durement touchée depuis dimanche alors qu'une fusillade dans une mosquée de Québec a fait six morts.

La direction du Cégep a invité ses étudiants à écrire des messages de paix et à offrir leurs condoléances aux familles éprouvées par l'attentat de dimanche. Six lampions avaient été allumés en souvenir des personnes ayant péri sous les balles.

M. Hammadouche a été invité à assister à cette activité. Visiblement touché par le geste du Cégep de Trois-Rivières, il affirmait que la solidarité manifestée depuis dimanche est l'élément positif à tirer de ce drame.

«Les gens tendent la main à la communauté musulmane. C'est inespéré. Le message à tirer est de dire à la communauté de prendre sa place. Prenez-la sans peur, c'est la peur qui fait que les gens se referment.»

Une telle activité, si simple soit-elle, devait être tenue au cégep trifluvien, croit Réjean Paquet.

«Comme citoyen du Québec, on se devait de manifester notre solidarité. Les valeurs d'ouverture, de respect, d'accueil et de solidarité font partie des valeurs qu'on se doit d'inculquer à nos étudiants», estime le directeur des affaires étudiantes et communautaires.

Le directeur général de l'établissement, Louis Gendron, a lui aussi insisté sur ces valeurs lorsqu'il s'est brièvement adressé aux étudiants.

«On est touché par cet événement et on prend un moment pour faire un geste de solidarité», a dit M. Gendron.

Un moment de silence a fait place au brouhaha habituel d'une cafétéria à l'heure du dîner. Avant ce moment de silence, Alona Lenkyna a tenu à écrire quelques mots en soutien à la communauté musulmane. Cette Ukrainienne d'origine est arrivée à Trois-Rivières il y a un an avec son époux et ses deux enfants. Inscrite au programme de francisation du Cégep de Trois-Rivières, elle a été touchée par l'attentat commis dimanche.

«Je veux que les enfants de n'importe quelle nationalité vivent dans la paix et pas dans la peur», a-t-elle raconté dans un français très respectable.

Son enseignante, Anne-Marie Dubé, a écrit une citation de la psychanalyste française Françoise Dorlo qui aborde notamment l'épanouissement des êtres humains dans le respect des différences. «J'ai trouvé l'attentat épouvantable parce que c'est de la violence. On n'a pas le droit d'enlever une vie humaine.»

Le livre des condoléances sera acheminé aux responsables du Centre culturel islamique de Québec. Une collecte de dons a été lancée et prendra fin vendredi à 16 h 30.