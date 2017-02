Grève chez Delastek: Bombardier comme nouvelle arme

(Trois-Rivières) Après 22 mois de conflit marqués par une impasse dans les négociations et des tentatives peu fructueuses devant les tribunaux, les syndiqués de Delastek veulent maintenant se servir de Bombardier pour démontrer le recours à des briseurs de grève et forcer un règlement.

En conférence de presse, les représentants du syndicat Unifor se sont questionnés à propos du statut des pièces qui entrent dans l'assemblage des appareils CSeries. Ils s'expliquent mal comment Bombardier arrive à construire un appareil avec des pièces qui en seraient, selon les dires du sous-traitant Delastek, à l'étape de la recherche et du développement.

D'autant plus que selon des informations obtenues par le syndicat, l'usine d'assemblage des CSeries est en mode production et non pas en mode expérimental. «De source sûre, on nous confirme que les pièces envoyées par Delastek à Bombardier servent à produire les CSeries. Dans les circonstances, comment peut-on prétendre qu'on est encore dans la recherche et développement?», soulève le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Il faut dire que le coeur du litige concerne justement le départage entre le moment où le travail de recherche et développement commence et où il se termine pour passer au mode production. Et malgré la grève qui perdure depuis près de deux ans, l'usine du secteur Grand-Mère réussit à poursuivre ses activités avec sa quarantaine d'employés non syndiqués.

