Loto-Québec cherche un millionnaire à Trois-Rivières

Loto-Québec a lancé un dernier avis de recherche afin de retrouver le gagnant d'un lot d'un million de dollars, tiré au Lotto 6/49 le 27 février 2016.

C'est que le détenteur du billet gagnant a jusqu'au 27 février prochain pour réclamer son lot, après quoi, le billet ne sera plus valide et le montant sera redistribué sous forme de lots bonis ou de tirages spéciaux.

«Fouillez dans vos sacs à main et vos portefeuilles. Videz vos tiroirs et vos boîtes à gants. Regardez sous le divan et dans vos poches de manteaux», a fait savoir Loto-Québec par le biais d'un ultime communiqué, diffusé jeudi matin, dans l'espoir de retrouver le gagnant de ce lot.

Lors d'un précédent appel au public, Loto-Québec avait révélé que le gagnant se trouvait en Mauricie.

Jeudi matin, la société d'État a précisé que le billet avait été acheté à Trois-Rivières.

Toutefois, aucun détail supplémentaire ne sera révélé, explique le porte-parole Dany Racine, étant donné que certaines informations, dont le lieu d'achat du billet, font partie des questions qui sont posées au détenteur lorsqu'il se présente pour réclamer son lot.

Le détenteur du billet doit communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec au 1-866-611-LOTO pour prendre rendez-vous afin de réclamer son lot soit aux deux centres de Montréal ou Québec, dans les salons de jeux de Trois-Rivières et Québec ou encore dans les casinos de Montréal, Lac-Leamy, Charlevoix et Mont-Tremblant.