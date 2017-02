Café solidaire et collecte en mémoire des victimes

La direction offrira en effet un café et des biscuits gratuitement aux personnes présentes et les invitera à exprimer des messages de paix et d'amour aux familles éplorées dans un livre de condoléances qu'elle offrira par la suite aux responsables du Centre culturel islamique de Québec.

Cette activité se déroulera ce jeudi, 2 février, de 11 h à 12 h 30, dans les cafétérias situées aux pavillons des Humanités et des Sciences.

À midi, une minute de silence sera observée dans les deux pavillons en hommage aux victimes.

Ce café de la solidarité a pour objectif de démontrer que la communauté collégiale est solidaire et inclusive et qu'elle considère la diversité culturelle comme une richesse.

D'autre part, une collecte de dons soutenue par le Cégep jusqu'à concurrence de 1000 $ se tiendra dans les deux pavillons entre midi, le jeudi 2 février et 16 h 30, le vendredi, 3 février.

Les personnes désirant faire un don doivent se présenter aux postes de sécurité situés dans chaque pavillon.

L'argent recueilli sera remis aux dirigeants du Centre islamique de Québec et sera distribué aux enfants directement touchés par le drame.

La responsable des communications du Cégep, Isabelle Bourque, ne pouvait dire quel pourcentage d'étudiants du Cégep sont de confession musulmane.

Elle mentionne toutefois que les étudiants qui sont dans les groupes de francisation du Collège sont fortement de confession musulmane.

Lundi, au lendemain de l'attentat, quelques-uns de ces étudiants ne se sentaient pas en mesure de venir à leurs cours.

Le Service de formation continue a donc demandé au SANA de prendre ces personnes en charge pour la journée, dit-elle.