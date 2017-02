Patrick Charlebois rentre au bercail

C'est ce que faisait le Trifluvien Patrick Charlebois lorsque Le Nouvelliste l'a contacté, mercredi après-midi, au lendemain de son retour au pays après avoir participé au World Marathon Challenge la semaine dernière. Rappelons que le conseiller financier de 46 ans a terminé au quatrième rang de cette éreintante compétition à laquelle participaient une trentaine d'athlètes, dont quelques professionnels.

«Je me sens bien! Je n'en reviens pas! Je ne pense pas que ce soit l'adrénaline, car j'ai eu le temps de décanter. Fondamentalement, je pensais être plus magané que ça, surtout après les 21 heures d'avion que j'ai faites hier (mardi). J'ai d'ailleurs fait Sydney - Vancouver et par la suite Vancouver - Montréal et je n'ai pas perdu mes bagages», a-t-il lancé à la blague.

En plus de profiter de son retour pour passer du temps avec sa conjointe ainsi que ses quatre fils - dont il s'est énormément ennuyé pendant son défi - le marathonien a été grandement sollicité par les médias au cours des dernières heures. Il a d'ailleurs déjà donné plusieurs entrevues et se rendra à Montréal jeudi soir pour l'enregistrement de l'émission Tout le monde en parle, qui sera diffusée dimanche à ICI Radio-Canada.

«C'est une belle opportunité. Ils m'avaient déjà appelé cet automne pour voir si j'étais disponible, mais ça n'avait pas fonctionné. Mais ils avaient un grand intérêt pour le défi et ils m'avaient dit qu'ils allaient sûrement m'appeler alors que j'allais être de retour. Ça n'a pas pris 24 heures et ils m'ont appelé», a-t-il raconté.