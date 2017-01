Décret Trump: le gouvernement Trudeau marche sur des oeufs

Pour ce qui est de condamner directement le geste du président américain, geste qui motive d'innombrables manifestations à travers les villes et les aéroports des États-Unis, M. Trudeau, ses ministres et députés font preuve de grande prudence. Le premier intéressé, le premier ministre, a refusé, à sa sortie des Communes, de répondre aux questions des journalistes sur le décret américain. Ses troupes, elles, marchaient sur des oeufs.

L'opposition néo-démocrate réclame un discours plus critique et plus direct envers M. Trump. Et elle veut que la critique vienne de la bouche du premier ministre lui-même. Qualifiant le décret du président d'»ignoble» et de «dégoûtant», le député Alexandre Boulerice a interpellé M. Trudeau.

«Ça prend une critique claire pour dire que nous, on se tient debout. On n'accepte pas ce genre de mesures et on les dénonce. M. Trudeau ne serait pas le seul à le faire. M. Hollande l'a fait. Mme Merkel l'a fait. Mme May au Royaume-Uni l'a fait également», a insisté le député Boulerice.

Chez les bloquistes, on n'est pas, non plus, satisfait de la réaction de M. Trudeau au décret américain. «Trop tiède», a jugé le chef par intérim du Bloc québécois, Rhéal Fortin.