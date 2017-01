«Personne n'est à l'abri»

Le Centre culturel musulman de Shawinigan n'a jamais perçu de menace comparable depuis son ouverture au printemps 2015, mais quatre incidents ont néanmoins été rapportés à la Sûreté du Québec.

Quelques semaines après l'inauguration du lieu de culte, les policiers avaient été saisis d'un mémo avec une insulte envers la communauté musulmane. L'écrit ne comportait toutefois aucune menace.

Dans la même période, une personne avait étendu des excréments sur la porte de la mosquée. La SQ avait associé cet événement à une «mauvaise blague» et l'affaire n'avait pas eu de suite.

L'an dernier, au moins deux épisodes de distribution de tracts ont été recensés dans l'environnement de la mosquée du quartier Saint-Marc. À chaque fois, ils reprenaient des articles du site Point de bascule, qui se définit comme un défenseur contre l'islam radical.

Certains articles établissaient des liens entre le président du Centre culturel musulman de Shawinigan, Philippe Bégin Garti et le Conseil musulman de Montréal et son controversé président Salam Elmenyawi. Ces tracts ne contenaient toutefois aucune menace envers qui que ce soit.

«Une fois, nous en avions reçu un à la mosquée et une autre fois, quelqu'un nous l'avait amené parce que ça avait été mis dans des boîtes aux lettres», raconte Abdoulaye Souley, membre de la communauté musulmane à Shawinigan.

«On ne sait pas qui a fait ça. On s'entend que c'est minime par rapport à ce qui s'est passé (dimanche à Québec). Jusqu'à preuve du contraire, on ne sent pas que notre sécurité soit menacée.»

Annie Thibodeau, agente d'information à la SQ, mentionne que ces quatre incidents «ont été enquêtés et se sont soldés sans conséquence», donc sans arrestation. Elle ajoute que les forces de l'ordre n'ont reçu aucune plainte du voisinage concernant les activités de la mosquée, ni des musulmans qui la fréquentent.