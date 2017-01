L'actualité régionale en bref

Un appel de candidatures a été lancé en vue du Gala Nos Femmes d'Ici du Centre de femmes Parmi elles de la MRC de Bécancour, qui se tiendra le 3 mars, 19 h, à l'édifice multifonctionnel de Bécancour.

Le thème de l'événement sera «Laissons tomber les masques». Cette initiative vise à mettre en lumière et reconnaître des femmes et l'apport de celles-ci au sein de la collectivité de la MRC.

Six catégories ont été ciblées en vue du gala par Nathalie Bédard Lambert, intervenante et coresponsable du gala, Geneviève Legault, coordonnatrice du centre Parmi Elles et coresponsable de l'événement, et leur équipe soient Femmes de coeur, Mère et femme également, Je prends ma vie en main, Partir en entreprise contre vents et marées, Femme et politique ainsi qu'Elles sont la relève (16 à 35 ans).

Le formulaire d'inscription ainsi que tous les détails de chacune des catégories seront acheminés par courriel en écrivant à l'adresse nathaliebedardcdf@hotmail.com. Les inscriptions doivent être acheminées d'ici le 18 février.