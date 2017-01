Drapeaux en berne à Trois-Rivières et à Shawinigan

(Trois-Rivières) Les drapeaux des hôtels de ville de Trois-Rivières et de Shawinigan sont mis en berne en raison de l'attentat terroriste meurtrier de Québec.

Cet attentat commis dimanche soir a visé une mosquée du secteur Sainte-Foy. Trois-Rivières et Shawinigan abritent chacune une mosquée sur leur territoire.

Cet attentat suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté mauricienne. L'évêque de Trois-Rivières appelle à la prière et à la solidarité. Monseigneur Luc Bouchard dit s'associer «totalement à la douleur des proches et des familles des victimes, ainsi qu'à l'Église catholique de Québec, qui voit l'horreur frapper des frères et des soeurs de la communauté musulmane».

Pour sa part, le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel McMahon, qualifie d'horreur ces événements et exprime sa solidarité à toute la communauté musulmane de Trois-Rivières et aux gens qui fréquentent l'université soit comme étudiants, soit comme travailleurs.

Un rassemblement populaire aura lieu lundi à 17 h devant l'entrée principale de l'UQTR, où une minute de silence sera observée.