Le Nouvelliste 25 bougies pour le Festi-Neige des Forges



Le quartier des Vieilles Forges de Trois-Rivières a tenu son traditionnel Festi-Neige ce week-end. L'événement, qui fêtait ses 25 ans cette année, est l'un des plus importants carnavals de quartier à Trois-Rivières. Pour l'occasion, jeunes et moins jeunes ont pu s'amuser lors de trois journées d'activités qui se sont amorcées vendredi soir avec un spectacle musical d'Anik St-Pierre et la troupe Move & Sing. Samedi, les familles ont été en mesure de participer à des activités de zumba, de course à obstacles en plus des nombreux animaux qui avaient élu domicile le temps d'une fin de semaine près de l'église Saint-Michel. La glissade en traîneau a aussi fait beaucoup d'heureux. La soirée s'est terminée sous les lumières d'un spectacle pyrotechnique. Finalement, dimanche, ce sont les deux spectacles de la Pat' Patrouille qui ont animé le site, le tout gratuitement.

Les petits seront habillés chaudement



Agrandir Photo: Olivier Croteau 29/01/2017 Shawinigan Quebec, Canada. Course de la classique hivernale du Broadway. Olivier Croteau

Les coureurs qui se sont élancés dans les rues du centre-ville de Shawinigan lors de la Classique hivernale Broadway ont eu droit à une température clémente dimanche avant-midi. Près de 250 personnes ont participé à l'événement qui offrait des parcours de 5 et 10 km, ainsi que de 1 km pour les plus jeunes. C'est d'ailleurs afin d'aider les enfants que l'événement était organisé. Les fonds amassés ont été remis à la cause Un habit pour un p'tit, qui vise à acheter des vêtements hivernaux pour les jeunes démunis.

Les militaires s'affrontent

Agrandir Photo: Olivier Croteau 29/01/2017 Shawinigan Quebec, Canada. Jeux Hivernale du 62e Regiment de Shawinigan. Olivier Croteau

Les soldats du 62e Régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan ont croisé le fer dimanche, non pas contre l'ennemi, mais entre eux. En effet, le parc Antoine St-Onge a été le théâtre des jeux d'hiver 2017 du Régiment. Pour l'occasion, les soldats se sont affrontés dans des épreuves de tir au toboggan et montage de tente, de course en raquettes avec témoin, de souque à la corde et de course de brancardiers sans raquettes, et ce, devant la population qui avait été invitée pour l'événement. Ces confrontations avaient aussi comme but de mettre en action les techniques de guerre hivernale et de promouvoir l'esprit sportif à travers les troupes. Le 62e R.A.C. compte dans ses rangs 170 militaires pour le régiment d'artillerie et 35 musiciens.

Plusieurs visiteurs à l'UQTR