Une fête des semences en attendant le printemps

Brigitte Trahan

(Bécancour) Les vrais passionnés de jardinage savent comment faire passer les blues de l'hiver. Ils imaginent déjà de quoi aura l'air leur potager, le printemps prochain. Afin d'inspirer cette planification, une dizaine de bénévoles de Nicolet ont décidé d'organiser la toute première édition de la Fête des semences, un événement qui permettra de rencontrer une trentaine de semenciers et d'exposants, d'assister à trois conférences, de participer à un atelier pour petits et grands et de profiter d'une table pour échanger des semences avec d'autres jardiniers tout en dégustant un repas.