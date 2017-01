Place au festival de la pêche aux petits poissons des chenaux

Cet événement, qui en est à sa sixième édition cette année, se déroulera au cours des trois prochains week-end. Pour la première fin de semaine, les enfants seront à l'honneur alors qu'une multitude d'activités leur étant destinées se tiendront samedi et dimanche. Ils pourront notamment pratiquer le bungee-trampoline, participer à la journée des mascottes - dans le cadre de laquelle l'anniversaire de la mascotte du festival, Gigoteau, sera célébré - et s'initier à la pêche au poulamon dans la zone apprenti pêcheur. Les plus grands ne seront pas en reste alors qu'ils pourront de leur côté assister ou participer à une randonnée de motoneiges anciennes, découvrir les oeuvres d'une exposition d'art amateur et assister à un spectacle du chansonnier P.A. Lemay. Le second week-end se déroulera sous la thématique country-western tandis que c'est le sport et les activités de plein air qui seront à l'honneur lors du troisième.

Le président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte, soutient que les activités organisées dans le cadre du festival viennent s'ajouter à une saison qui est très bonne pour ses membres jusqu'à maintenant.

«Nous sommes quasiment complets pour la journée de samedi, mais il reste de la place en soirée et pour dimanche. La température sera idéale. Pour nous, c'est très positif. Ça fait du bien d'avoir un vrai hiver. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et avec les festivités qui arrivent, c'est de bon augure pour nous», mentionne M. Massicotte.

L'intégralité de la programmation du festival se retrouve sur le site www.lespetitspoissons.ca.

Fait à noter, le site où se tiendront les activités est accessible autant pour les clients des pourvoyeurs que les visiteurs qui seront de passage.