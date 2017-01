Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que de la Famille, Sébastien Proulx, en compagnie des deux coordonnatrices de COMSEP, Sylvie et Marie-Josée Tardif, et de jeunes participants dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que de la Famille, Sébastien Proulx, était de passage vendredi dans les locaux du Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP) dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale. L'organisme trifluvien tenait d'ailleurs pour l'occasion une grande fête dans le cadre de laquelle les jeunes et moins jeunes ont pu participer à des activités ludiques et festives autour du thème de la lecture. Plus de 150 personnes (enfants et parents) étaient inscrites aux différentes activités. Les deux coordonnatrices de COMSEP, Sylvie et Marie-Josée Tardif, que l'on voit ici en compagnie du ministre Proulx et de jeunes participants, se sont dites très heureuses de la visite du représentant du gouvernement. «Il est un des rares ministres de l'Éducation à démontrer un réel intérêt pour l'alphabétisation et pour le travail des organismes communautaires dans ce champ de compétences», souligne Sylvie Tardif. Pour sa part, le ministre Proulx mentionne que l'alphabétisation représente une priorité pour lui et tient à féliciter les organisateurs de toutes les activités organisées dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation ainsi que celles qui le sont tout au long de l'année.

62e Régiment d'artillerie de Shawinigan: place aux jeux d'hiver



C'est dimanche, entre 9 h et 15 h 30, que se tiendront au parc Antoine St-Onge de Shawinigan les jeux d'hiver organisés par le 62e Régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan. La population est invitée à assister à cette compétition qui sera divisée en quatre épreuves, soit le tir de toboggan et montage de tente, la course en raquette avec témoin, le souque à la corde ainsi que la course de brancardiers sans raquettes. Les organisateurs conseillent aux spectateurs d'apporter leurs chaises et des couvertures. Ils précisent que toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les impacts sur la population et l'environnement ont été prises. Le 62e Régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan est une unité d'artillerie de la réserve des Forces armées canadiennes faisant partie du 35e Groupe-brigade du Canada. Il est principalement composé de membres provenant de Shawinigan, La Tuque, Joliette et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Son effectif est composé de 170 militaires et 35 musiciens.

