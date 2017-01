68,8M$ pour améliorer l'eau potable en Mauricie

(Shawinigan) Québec et Ottawa s'unissent afin de financer 16 projets liés à l'eau potable en Mauricie. L'annonce de ces investissements de plus de 68 millions$ a été faite vendredi matin, à Shawinigan.

Le député fédéral de Saint-Maurice-Champlain et ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, ainsi que la députée provinciale de Laviolette et ministre du Tourisme Julie Boulet, étaient présents pour procéder à cette annonce, réalisée dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Shawinigan recevra la plus grosse partie de ce soutien financier pour l'assainissement des eaux dans le secteur Lac-à-la-Tortue. Pour ce projet, Ottawa versera 21,5M$ et Québec déboursera près de 14,2M$.

D'autres enveloppes ont été réservées pour 15 autres projets à Charette, Louiseville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Sainte-Thècle, Saint-Justin, Saint-Paulin, Trois-Rivières et Yamachiche.

Tous les détails dans Le Nouvelliste de samedi.