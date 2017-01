Patrick Charlebois en 2e position au Maroc

(Trois-Rivières) Patrick Charlebois a réussi tout un exploit vendredi matin, à l'occasion de la cinquième épreuve du World Marathon Challenge. Il a complété le marathon de Marrakech, au Maroc, en 2h57 et 54 secondes, le plaçant au second rang derrière le meneur, Michael Wardian (2:45:33)

Charlebois avait réussi à se faufiler au troisième rang lors de la course de Madrid jeudi, et au quatrième rang de la course de Miami, la veille.

Il ne reste que deux étapes à franchir pour compléter cet imposant défi de sept marathons en sept jours sur sept continents, soit les épreuves de Dubaï samedi et de Sydney dimanche.

Tous les détails dans Le Nouvelliste de samedi