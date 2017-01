Place au Festi-Volant de Grandes-Piles

Le coordonnateur du rendez-vous, Jean-Sébastien Rivest, souligne d'ailleurs la beauté particulière du déploiement de feux d'artifice en hiver. L'an dernier, pour la première expérience du spectacle pyrotechnique, l'organisation attendait 200 personnes et en a finalement accueilli un millier. Une soirée jam au Café-bar La Yourte est aussi au programme de la soirée d'ouverture.

Samedi et dimanche, les visiteurs pourront assister aux chorégraphies de cerfs-volants, l'activité phare du festival, dans la zone réservée sur la rivière. Les combats de rokkakus entre les municipalités de la Mauricie seront de retour à 15 h samedi et dimanche.

«Les rokkakus sont des cerfs-volants japonais de forme hexagonale, qui volent à six pieds de haut. Chaque cerf-volant est associé à une municipalité. L'idée est de faire tomber les cerfs-volants des autres municipalités», explique M. Rivest.

Les enfants qui voudraient s'initier à la fabrication de cerfs-volants pourront le faire au coeur d'ateliers en avant-midi et en après-midi samedi et dimanche. Des ateliers de sculpture sur blocs de neige sont également au menu les deux jours, et un atelier de pêche pour les enfants de 9 à 12 ans se tiendra le samedi à 9 h 30.

Cette fête de l'hiver propose également des cours et des démonstrations de ski de traction, de la glissade sur tubes sur la 2e Rue, du patinage libre, du hockey sur table et la possibilité d'essayer le fat bike et de louer une trottinette des neiges. Les chutes de neige des derniers jours auront par ailleurs permis de bonifier l'aire de jeu des enfants, avec son château.

Un spectacle de Brian Tyler and The Bluestorm est prévu le samedi 28 janvier à 20 h à la salle municipale de Grandes-Piles. On peut encore se procurer des billets pour la soirée (27 $) auprès de Culture Shawinigan, au Marché Grandes-Piles, à la papeterie Chez Grimm de Saint-Tite et chez Miuz Coiffure à Trois-Rivières.

Un grand chapiteau chauffé et des infrastructures de restauration sont aussi aménagés sur le site de l'événement dont le porte-parole est le comédien Rémi-Pierre Paquin.

Depuis cinq ans, le festival du cerf-volant hivernal de Grandes-Piles accueille autour de 5000 personnes à chaque édition. «On a même eu 5500 visiteurs l'année passée. Pour une municipalité de 380 habitants, c'est pas mal!», apprécie le coordonnateur Jean-Sébastien Rivest.

La programmation est détaillée sur le site www.festivolant.com.