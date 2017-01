Un neuvième plateau de travail de La carotte joyeuse aura lieu cet hiver du 20 février au 1er juin 2017 à raison de quatre jours par semaine. Si quelqu'un veut recevoir un coup de pouce pour intégrer le marché de l'emploi, La carotte joyeuse offre la possibilité de suivre des formations en transformation alimentaire, obtenir une attestation en hygiène et salubrité alimentaires (MAPAQ) et en secourisme, vivre des expériences de groupe, visiter des entreprises, développer des attitudes professionnelles, faire l'acquisition de connaissances et de compétences en alimentation, obtenir un suivi et un support en recherche d'emploi et vivre des ateliers de connaissance de soi, d'orientation et d'employabilité. Ce plateau de travail en transformation alimentaire s'adresse à des personnes de tous les âges, ayant peu ou pas d'expérience de travail, ayant complété ou non leurs études secondaires, et ayant besoin d'aide pour surmonter des obstacles à l'emploi. Pour plus d'information ou pour s'inscrire au plateau de travail, on peut contacter Caroline Roy, intervenante, au 819 293-6544 ou intervenant@carottejoyeuse.ca. De plus, on peut visiter le site internet (www.carottejoyeuse.ca) et la page Facebook (www.facebook.com/carottejoyeuse). Il existe des possibilités d'arrimage pour les prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide sociale. La carotte joyeuse est une initiative concertée de plusieurs acteurs de la MRC de Nicolet-Yamaska issus des milieux communautaire, municipal, public, parapublic et scolaire. Le projet est géré par la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska.