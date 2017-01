L'hiver est de retour!

(Trois-Rivières) La tempête qui s'est abattue sur la région, mardi, a évidemment causé bien des soucis aux automobilistes et nécessité des efforts considérables des équipes municipales et gouvernementales pour le déneigement des voies, mais n'aura pas fait que des mécontents. En effet, des milliers d'élèves qui fréquentent les trois commissions scolaires de la région ont eu congé d'école en raison des mauvaises conditions climatiques.

Tant du côté de la Commission scolaire de l'Énergie, du Chemin-du-Roy et de la Riveraine, les écoles primaires et secondaires ont été fermées, à l'exception du secteur de La Tuque, et ce, même si la neige n'avait pas encore commencé à tomber dès le début de la journée. Une décision qui est motivée par les prévisions météorologiques, mais également dans un souci de prévention et de sécurité des élèves, a expliqué la porte-parole de la Commission scolaire de l'Énergie, Renée Jobin.

«C'est une décision délicate. Dès qu'on annonce des conditions météorologiques difficiles, ici nous sommes en mode veille. Dès 5 h du matin, il y a un comité qui se penche sur la question. Ce qu'on annonçait ce matin (mardi), c'est que les conditions allaient se détériorer entre 10 h 30 et jusqu'à 16 h, ce qui s'avère être des heures critiques pour nous, car c'est dans ces moments que les élèves sont en déplacement, quittent l'école, marchent sur les trottoirs ou circulent en autobus scolaire. On a donc voulu agir en prévention, pour la sécurité des élèves, même si la neige n'avait pas encore commencé à 5 h du matin», explique Mme Jobin.

En début d'après-midi, la porte-parole de la Commission scolaire de l'Énergie ne pouvait que constater que la bonne décision avait été prise. «Et ça semble être généralisé à plusieurs endroits au Québec, alors je constate que les commissions scolaires ont agi avec prudence», relate-t-elle.

En ce qui concerne le secteur de La Tuque, les écoles sont demeurées ouvertes puisque les conditions météorologiques annonçaient environ 5 cm entre 11 h et 16 h. «Le gros de la tempête était prévu pour plus tard en soirée, mais à ce moment-là, en ce qui nous concerne, les enfants sont tous supposés être à la maison», mentionne Mme Jobin, qui indique la complexité d'une telle décision avec un territoire à couvrir de 35 000 km carrés. «Les conditions changent d'un secteur à l'autre. On ne veut pas non plus fermer inutilement des écoles», constate-t-elle.

À la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les élèves étaient aussi en congé, mais les services de garde étaient dispensés et le personnel devait se présenter au travail. Du côté de la Commission scolaire de la Riveraine, toutes les écoles étaient fermées, y compris les centres de formation aux adultes de même que le centre administratif.