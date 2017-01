Immeuble sans eau ni électricité: les locataires évacués

Mardi matin, les pompiers sont arrivés sur les lieux pour demander aux quelques locataires restants de quitter les lieux. «Il n'y a plus personne qui peut habiter dans ce bâtiment», affirme François St-Onge, porte-parole à la Ville de Shawinigan.

«Le Service de sécurité incendie est venu à la conclusion que, comme il s'agissait d'un bâtiment où il n'y avait plus d'eau ou d'électricité, la sécurité des locataires n'était pas assurée.»

En effet, l'immeuble situé au 547 de l'Avenue Grand-Mère présente certains problèmes. Les locataires étaient privés d'eau courante depuis le 20 décembre dernier. Pour les trois prochains jours, les locataires sont pris en charge par la Croix-Rouge. L'organisme les aide à trouver un nouveau logement.

Joint au téléphone mardi après-midi, le propriétaire de l'immeuble, Frantz Rodney, assure que son bâtiment répond aux normes. «Il n'y a pas de problème avec le bâtiment, le problème c'est les occupants qui sont insalubres», estime-t-il. «On va faire le nettoyage qu'il faut pour remettre en ordre. Le bâtiment est aux normes, c'est les gens qui y habitent qui sont mal élevés.»

De plus, Frantz Rodney affirme que des «voyous» ont brisé plus d'une fois des éléments du bâtiment. «Ils ont arraché des tuyaux et du gyproc ce qui a causé un dégât d'eau en décembre», soutient le propriétaire. «On a commencé à nettoyer. Lorsque je suis allé sur place lundi, on a vu que des portes avaient été arrachées et défoncées.»

