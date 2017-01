À vos pelles: de 15 à 25 cm de neige attendus dans la région

(Trois-Rivières) Un système dépressionnaire en provenance des États-Unis laissera derrière lui une bonne bordée de neige ce mardi, en Mauricie et au Centre-du-Québec. De 15 à 25 centimètres de neige sont attendus sur les différents secteurs, en plus de rafales de vent qui pourraient atteindre les 50 km/h.

«C'est une première bonne bordée depuis les dernières semaines. Depuis le début du mois de janvier, nous avons connu des températures anormalement élevées pour cette période-ci de l'année, de 5 à 10 degrés au-dessus des normales de saison», indique Robert Michaud d'Environnement Canada.

La neige devrait débuter mardi matin, tant en Mauricie qu'au Centre-du-Québec. Au sud, de Bécancour à Drummondville, on s'attend à recevoir aussi du grésil, ce qui fait que les quantités de neige reçues devraient être un peu moins abondantes, soit aux alentours de 10 à 15 centimètres.

Au nord, Trois-Rivières et Shawinigan devraient recevoir entre 15 et 20 centimètres de neige, et ça grimpera jusqu'à 25 centimètres du côté de La Tuque, poursuit Robert Michaud.

«Heureusement, il n'y a pas de pluie verglaçante prévue. Ce sera essentiellement de la neige, avec possiblement un peu de grésil vers le sud de la région, au Centre-du-Québec», ajoute M. Michaud.

La tempête devrait se poursuivre toute la journée de mardi et connaître une accalmie en début de soirée, prévoit M. Michaud. «Vers 17 h ou 18 h, ça devrait commencer à être plus tranquille. Nous allons donc recevoir une bonne quantité de neige en peu de temps», constate-t-il.

Le retour des températures plus saisonnières serait prévu pour vendredi, avec des mercures de -7 degrés le jour et -12 degrés la nuit.