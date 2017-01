Son ex-mari donne un rein à son conjoint

(La Tuque) Chaque histoire est unique, mais certaines sortent de l'ordinaire. Le don d'organe, on le sait, change une vie. Daniel Desrochers en sait quelque chose. Il a reçu un rein en décembre dernier.

La grande famille est réunie. On aperçoit Guillaume Hélie, Chantal Moisan, Bruno Hélie, Daniel Desrochers, France Rivard, Maude Hélie, Shane Lynch, et la petite Stella.

«Il n'y a pas beaucoup de gestes qui peuvent accoter ça. C'est quelque chose», a témoigné Daniel Desrochers encore ému par le don, et la dose d'amour qu'il a reçue.

«C'était une décision importante, mais j'étais prêt. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Je l'ai fait pour Daniel, et pour les enfants. Je ne voulais pas qu'ils perdent Daniel», a raconté Bruno Hélie.

Bruno Hélie, le donneur, a été marié pendant 16 ans avec France Rivard. Ils ont divorcé dans l'harmonie, puis ils ont tissé des liens d'amitié. Si bien, que leurs deux enfants assurent que séparés ou non, il n'y avait aucune différence.

«On voit ça comme quelque chose d'énorme, mais quand tu pèses le pour et le contre... de le voir malade, c'était beaucoup plus lourd que de donner un rein», confie Guillaume Hélie.

Daniel et sa conjointe France Rivard qui habitaient à Lac-Édouard ont dû vendre la maison, déménager, et louer un condo à Trois-Rivières pour les traitements dont ils ignoraient la durée. France Rivard a également été dans l'obligation de quitter son emploi à contrecoeur.

Puis arrivent les traitements de dialyse qui virent la vie à l'envers en peu de temps. Surtout lorsqu'ils doivent être reçus à plus de 150 kilomètres de la maison, trois fois par semaine, durant 5 heures.

La vie a basculé pour Daniel Desrochers, il y a quelques années, alors qu'on lui annonçait qu'il allait devoir recevoir un nouveau rein. Il savait depuis plus d'une dizaine années qu'il avait des kystes, mais la nouvelle arrive quand même comme une claque en plein visage.

Un geste d'une bonté rare aux impacts difficiles à quantifier, surtout lorsqu'on sait que ce rein est le cadeau d'un ami, et ex-conjoint de sa femme, Bruno Hélie. Voici l'histoire d'une grande famille tricotée serrée par le respect et l'amitié.

«Ils étaient sereins. Bruno était d'un calme incroyable», avoue Chantal Moisan, la conjointe de Bruno.

Puis il y a eu l'opération. Une réussite. Un échange qui a soudé le lien entre les deux hommes à jamais.

«Quand je me suis réveillé, j'ai dit: "Bruno, Bruno, Bruno". Je voulais savoir comment il allait», confie Daniel Desrochers.

Ce n'est que le lendemain que les deux hommes ont pu se voir. Les retrouvailles resteront fort probablement un moment inoubliable. Tout le monde se portait bien.

«Quand ils ont branché le rein, il a fonctionné tout de suite», note M. Desrochers.

«Nos gênes étaient tellement identiques qu'ils nous considéraient comme deux frères», ajoute Bruno Hélie.

Vient ensuite la période de rémission. Elle est déjà terminée pour Bruno Hélie, qui est visiblement dans une forme épatante.

Daniel Desrochers, pour sa part, fait l'objet de suivis serrés encore pour quelques semaines. Il a remonté la pente tranquillement, et l'énergie est de retour en force. Il réside toujours à Québec en raison de la greffe, mais le retour à la maison est de plus en plus proche. Un moment très attendu.

«Ce n'est pas juste un rein qu'il a donné, il nous a redonné une vie normale carrément. Quand on va revenir au milieu du mois de février, ma vie va redevenir ce qu'elle était», note France Rivard la voix nouée par l'émotion.