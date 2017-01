La DPJ de la Mauricie-Centre-du-Québec sous enquête

(Trois-Rivières) La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ouvre une enquête systémique sur les services dispensés aux enfants placés en famille d'accueil par la Direction de la protection de la jeunesse du CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec.

La Commission a levé le drapeau rouge sur l'état des services dispensés dans le Centre jeunesse de la région après avoir constaté que près de 55 % des demandes d'intervention qui lui étaient adressées en jeunesse concernaient des jeunes placés en famille d'accueil.

Plus récemment, le jugement rendu par la juge Marie-Josée Ménard, en octobre 2016 sur une famille d'accueil de Drummondville, n'a fait qu'ajouter à la volonté de la Commission d'ouvrir une enquête. La juge avait dénoncé des lésions de droits pour des enfants placés dans une famille d'accueil qui était négligente à leur égard.

Les enfants étaient frappés au visage, ont vu leurs jouets être brisés par leurs parents d'accueil et étaient même forcés de manger à une autre table que les parents. Le milieu qualifié de toxique aurait accueilli ces enfants pendant huit ans, alors que la Protection de la jeunesse n'a rien fait, avait déploré la juge dans son jugement.

«Nous avions déjà commencé à faire l'évaluation des dossiers des quatre dernières années, car il y avait eu plusieurs alertes concernant plusieurs cas. Le jugement d'octobre dernier n'a été qu'un élément supplémentaire qui a ajouté à notre volonté de vouloir pousser plus loin», explique Camil Picard, président par intérim de la CDPDJ.

Entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017, la Commission dit avoir reçu 122 demandes d'intervention en jeunesse dans la région, dont 67 concernent des enfants placés en famille d'accueil sur le territoire du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Ces dossiers ont fait ressortir que dans 19 situations impliquant 38 enfants, des services déficients ont donné lieu à des déclarations de lésions de droits soit du tribunal ou de la Commission, ou encore à des règlements visant à corriger les situations.

La CDPDJ met donc en place une commission d'enquête qui aura tous les pouvoirs d'enquêter sur les services dispensés par le Centre jeunesse. Les établissements auront l'obligation de fournir tous les documents jugés nécessaires par la commission d'enquête, et cette dernière pourra aussi rencontrer tous les intervenants qu'elle jugera nécessaire.

Ce n'est pas la première fois que la CDPDJ ouvre une enquête concernant les services du Centre de protection de la jeunesse. Il y a quelques années, les régions de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent ont aussi été sous la loupe de la Commission pour des vérifications similaires à celles faites en Mauricie et au Centre-du-Québec. Plus récemment, la région du Saguenay a aussi été sous le coup d'une enquête concernant la réception des signalements au Centre jeunesse.