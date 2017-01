Charlebois complète son premier marathon dans des conditions difficiles

Marie-Josée Montminy

(Trois-Rivières) C'est une chose de courir un marathon. C'en est une autre de sillonner les 42,2 km à des températures oscillant entre - 20 ° C et - 30 ° C en affrontant des vents de 80 km/h. De réaliser le tout en trois heures, 32 minutes et deux secondes relève de l'exploit pour Patrick Charlebois, arrivé sixième au premier des sept marathons du World Marathon Challenge en Antarctique dans la nuit de dimanche à lundi.