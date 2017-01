Louis-Pierre Béland et Marie-Eve Milette, accompagnés des jeunes Alicia Rose et de Charles Antoine, ont profité du 27e carnaval du district Saint-Marguerite pour glisser en famille.

Le Nouvelliste Le district Sainte-Marguerite en fête



Le district Sainte-Marguerite à Trois-Rivières était en fête ce week-end à l'occasion de son 27e carnaval. Plusieurs activités étaient proposées pour toute la famille, dont de la glissade sur tube, patinage, hockey, soirée dansante ou grand dîner. La soirée de samedi a été couronnée par un spectacle d'Éric Masson et la présentation de feux d'artifice.

Randonnée de motoneiges antiques à Sainte-Anne-de-la-Pérade



Une randonnée gratuite de motoneiges antiques aura lieu le 28 janvier, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, alors que s'amorcera le festival du petit poisson des chenaux. Le départ est prévu à 11 h, au Centre récréatif J.-G.-Houle, près de l'aréna. Les inscriptions se déroulent entre 8 h 30 et 10 h 30. Un dîner aura lieu au Domaine le Grand Duc. L'arrivée est prévue vers 15 h à Place Hydro-Québec. Il s'agit d'un trajet global de quelque 40 km. Les gens pourront voter pour la plus belle motoneige restaurée en envoyant une photo à info@lespetitspoissons.ca. Le prix à gagner est un forfait de pêche pour six personnes.

Agrandir On recconaît Elizabeth Turgeon, Jade Gagnon et Chloe Boutin alors qu'elles préparaient des guimauves flambées au Carnaval d'hiver de Louiseville. Olivier Croteau

Troisième Carnaval d'hiver à Louiseville



Louiseville tenait ce week-end son 3e Carnaval d'hiver. Parmi les activités proposées aux familles il y avait du patinage disco, un parcours d'arbre en arbre, une structure gonflable, de la sculpture sur neige, de la glissade sur tube ou encore une randonnée aux flambeaux en raquettes. La fête s'est terminée samedi soir avec la présentation de feux d'artifice.

Quand faut-il déneiger son toit?



Avec les importantes chutes de neige que la région a reçues depuis le début de la saison hivernale, il peut être indiqué, ou obligatoire en vertu d'un règlement municipal, de déneiger le toit de sa maison. Il serait tombé 106 centimètres de neige à Trois-Rivières depuis le début de la saison. En plus de suivre les règles de vigilance habituelles en ce qui a trait au poids que peut supporter une toiture, il se peut qu'un propriétaire soit obligé de déneiger le toit de sa propriété si: la pente du toit en question est orientée vers le domaine public; la toiture se situe à moins de 1,5 mètre d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de stationnement accessible au public ou si la toiture n'est pas dotée de parapet ni de structure conçue pour empêcher la chute de neige et de glace. Ces règles s'appliquent également pour les galeries, balcons et portiques. Évidemment, il est également recommandé de déblayer et de déglacer les escaliers, les portes et les balcons après une bordée de neige.

Agrandir Catherine Lajoie et Geneviève Girard, agentes de projets entrepreneuriat et bénévolat Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC Des Chenaux, Tommy Lefebvre-Jacob, Josianne Brouillette, Maryline Dumais-Roy, élèves composant l'Escouade Bonheur, Isabelle Lamothe, du Centre d'action bénévole de la Moraine et Audrey Brouillette, du Centre d'action bénévole les Riverains. Absent sur la photo: Nathan Therrien.

L'Escouade bonheur fait des siennes

L'Escouade bonheur de l'école secondaire Le Tremplin vise à rendre les gens de bonne humeur par l'entremise de bonnes actions. Plusieurs événements ont d'ailleurs été mis sur pied jusqu'ici afin de rendre la population de la MRC des Chenaux plus heureuse. Comme bonne action, les élèves ont notamment fait des cartes de Noël qui ont ensuite été insérées dans des paniers de Noël distribués aux familles dans le besoin. Les participants de l'Escouade bonheur sont maintenant à la recherche d'un nouveau geste qu'ils pourraient réaliser et il est possible de leur soumettre une candidature d'une personne résidant dans la MRC des Chenaux qui est dans le besoin. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un courriel au escouadebonheur@cjetrdeschenaux.com.

Festival international du film de pêche à la mouche à Trois-Rivières



La Fédération québécoise pour le saumon atlantique présentera, pour une troisième année consécutive, le Festival international du film de pêche à la mouche. La programmation officielle 2017 a été dévoilée et les billets sont en vente sur le web au www.fqsa.ca/if4-2017. L'événement sera présenté au Tapis Rouge, le 26 janvier. Les portes seront ouvertes au public à 18 h 30, soit une heure avant la présentation, afin de permettre les échanges avec un groupe qui a produit un de ces films, Hooké. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec d'autres passionnés de ce sport. Il y aura tirage de prix de présence.

Agrandir Alexandre Vincent, directeur de comptes Est du Québec pour Pioneer, Roger Naegeli, représentant Pioneer, Martin Benoît et Dr Gauthier Bastin, Personnes inspirantes de la Fondation, et René Bérubé, président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d.

Don de 5000 $ à la Fondation Jean-Pierre Despins m.d.

L'entreprise DuPont Pioneer a récemment remis un don de 5000 $ à la Fondation médicale Jean-Pierre Despins m.d., basée à Saint-Léonard-d'Aston. Le montant servira à l'acquisition d'une table d'examen, d'une lampe d'examen à DEL et d'un cautérisateur pour le centre médical rural.

L'horaire de la collecte des ordures modifié à Shawinigan



À partir du 29 janvier, la collecte des matières résiduelles et des matières recyclables du lundi se fera plutôt le mercredi. Cette modification est applicable partout sur le territoire de la ville de Shawinigan. Il y a exception, toutefois pour les résidents des secteurs Saint-Jean-des-Piles et Lac-à-la-Tortue où les collectes demeurent le lundi comme à l'habitude.

Agrandir Quelques élèves du programme de formation en boucherie de détail de l'école d'alimentation et d'hôtellerie du CFP Bel-Avenir en compagnie de leurs enseignants, du directeur adjoint Malik Hammadouche et de Lily Boisvert, coordonnatrice du CPD.

1748 $ pour le Club des petits déjeuners

Les élèves du programme de formation en boucherie de détail de l'école d'alimentation et d'hôtellerie du CFP Bel-Avenir ont participé à la préparation et à la vente de viande au profit du Club des petits déjeuners. Un chèque de 1748 $ a ainsi été remis à huit clubs au sein des écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

Des cartes de Saint-Valentin pour des camps de jour gratuits



L'organisme ZONE famille, qui offre des services de camp de jour d'été, de relâche, de journées pédagogiques et dans le temps des Fêtes, à Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Pointe-du-Lac, entreprend une campagne pour offrir des camps de jour d'été gratuit aux enfants démunis. L'organisme souhaite vendre 2000 cartes de Saint-Valentin, ce qui permettrait de payer neuf semaines de camps. Les entreprises, organismes et particuliers sont invités à se procurer ces cartes qui sont disponibles en paquets de 10 (20 $), 25 (40 $) ou 100 (125 $) et déclinées en une dizaine de modèles dessinés par des enfants. On peut acheter les cartes sur le site web de l'organisme à www.zonefamille.com/une-carte-un-camp.

Agrandir Sur la photo, on aperçoit le nouveau commandant Mylène Francoeur.

Nouveau Commandant pour le Corps de Cadets Mékinac

Lors de la journée dédiée à la traditionnelle parade du Commandant tenue le 17 décembre dernier, le corps de cadets 2526 Mékinac en a profité pour officialiser la nomination d'un nouveau Commandant. Le lieutenant-colonel Denis Rioux, commandant du 62e Régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan, a en effet remis les pouvoirs de commandement à Mylène Francoeur. Cette dernière est active au corps de cadets 2526 Mékinac depuis 2001. Ayant commencé à titre de cadette, Mme Francoeur a ensuite occupé différents postes d'instructeur et d'officier avant d'en arriver à prendre le commandement. Par ailleurs, une autre passation de pouvoir au poste de sergent-major régimentaire a aussi eu lieu. L'adjudant-chef Maxime Mongrain succède à la cadette sortante, l'adjudant-chef Eugénie Tremblay.

Conférence de Mylène Paquette



Mylène Paquette, cette femme qui a traversé l'océan Atlantique à la rame en solitaire en 129 jours, sera la conférencière du Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie. Mme Paquette parlera de son exploit le mercredi, 8 février, à l'Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, à 17 h 30 (pour l'inscription et le réseautage). Exceptionnellement, cette soirée est ouverte à tous, hommes et femmes. Il en coûte 45 $ pour les membres, 55 $ pour les non-membres et 35 $ pour les étudiant(e)s. Les places étant limités, il faut s'inscrire rapidement via le site web de l'organisme à www.lerfcm.org.

Agrandir Carole Bruneau et Johanne Allard entourent Lisette Tremblay, représentante pour la Mauricie et le Centre-du-Québec de Fibrose kystique Québec. Audrey Tremblay

5000 $ pour Fibrose Kystique Québec

Johanne Allard et Carole Bruneau ont profité de la réunion d'information entourant le Trophée Roses des sables pour remettre un chèque de 5000 $ à Fibrose kystique Québec. Les deux femmes avaient amassé le montant lors de leur campagne de financement pour participer au Trophée Roses des sables en octobre dernier. À chaque événement qu'elles ont organisé, un pourcentage du montant allait directement à cette cause.

Un défi de 1125 marches pour un pompier de Batiscan



Un pompier volontaire de Batiscan, Simon Dorion, prendra part à la 20e édition du Défi gratte-ciel au profit de la Dystrophie musculaire, le 2 juin. M. Dorion doit effectuer, d'ici là, une collecte de fonds de base de 300 $ recommandée par l'organisation, «mais je me suis fixé un objectif de 800 $», dit-il. Des pompiers, policiers, ambulanciers et autres relèveront divers défis sur place. Celui qu'a choisi Simon Dorion consistera à monter les 48 étages (1125 marches) de la Tour de la bourse à Montréal en portant son équipement de pompier. Ce dernier indique qu'il ne se donne aucun entraînement particulier, étant déjà très actif physiquement. Il souhaite ainsi aider la cause car il connaît des gens atteints de la dystrophie musculaire. Les dons pour ce projet peuvent lui être acheminés à la municipalité de Batiscan (395 rue Principale) ou bien directement sur la page web du Défi gratte-ciel 2017 à defigratteciel.com. Il suffit d'aller sur l'onglet J'appuie une équipe puis écrire le nom de Simon Dorion.

