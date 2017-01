Classique hivernale le Prix du Gros: «C'est super jouer dehors»

«La température est totalement différente. La neige fond, alors qu'on avait -25 degrés la semaine passée», a lancé d'emblée Mathias Dufour, adjoint à la direction Le Prix du Gros. «La semaine passée, c'était l'euphorie avec les enfants, alors que cette semaine, les adultes jouent et ne se laissent pas de chance. La dynamique est différente.»

Les équipes adultes s'affrontaient dans un tournoi trois contre trois et les parties duraient 20 minutes. Les punitions étaient comptabilisées par les arbitres et distribuées à la fin sous forme de lancers de pénalité. «Le calibre est très intéressant. Ça joue au hockey comme on dit», a ajouté Mathias Dufour.

Les joueurs rencontrés ce week-end étaient unanimes et avaient l'impression de retomber en enfance lorsqu'ils disputaient entre amis «les plus grands tournois» du monde sur la glace du quartier. «On revient 20 ans en arrière quand on allait à la patinoire du coin», a affirmé Laurent Paquin-Marcotte après une présence sur la glace. «L'ambiance est vraiment l'fun et plein de personnes sont là pour nous voir jouer.»

«C'est super jouer dehors, mais c'est raide pour le cardio. La glace est super belle et on est vraiment bien dehors», a renchéri Simon Nolin.

À l'instar des professionnels de la Ligue nationale de hockey, les champions des différentes catégories remportent la petite Coupe Stanley du Prix du Gros. Cette coupe semblable au mythique trophée a même été aperçue avec des joueurs célébrant leur conquête ce week-end au centre-ville de Trois-Rivières.