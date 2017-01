La bâtisse industrielle de Trois-Rivières accueille ce week-end la 28e édition du Salon des futurs mariés et bals de finissants. Plus d'une cinquantaine d'exposants sont sur place pour aider les futurs mariés et les finissants à se préparer pour le jour tant attendu. Vendredi soir, les organisateurs proposaient un défilé de vêtements et robes pour les bals de finissants. Ce week-end, des défilés en continu destinés aux futurs mariés sont proposés dès midi, soit à l'ouverture du salon.