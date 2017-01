La Classique Sogetel de retour

Après une première édition couronnée de succès en 2015 et son annulation en 2016 en raison du manque de neige, les organisateurs sont gonflés à bloc pour cette deuxième édition de l'événement qui se veut également un rendez-vous familial.

Des courses dans deux classes, soit celle des attelages comptant six chiens et celle des attelages illimités, seront présentées durant le week-end. Des courses pour les enfants (à un chien) et de skijoring (des skieurs de fond tirés par un chien) seront également au programme. Des compétiteurs provenant du Québec, de l'Ontario et des États-Unis seront de la partie. Les départs et les arrivées auront lieu sur les terrains de l'Hôtel Montfort. Les participants dans la classe à six chiens devront parcourir une distance de 10 km alors que le parcours dans la classe pour les attelages illimités sera de 20 km.

La programmation du volet familial sera également relevée cette année. La place de la famille Desjardins devrait notamment en attirer plus d'un avec ses jeux gonflables, son animation et ses nombreuses surprises. Les membres de l'équipe de Zoo Académie seront également présents avec leurs amis à quatre pattes. Du côté festif, un spectacle mettant en vedette trois artistes de la région, soit Simon Aussant, Patrick Thibodeau et DJ Sharky, sera présenté samedi à compter de 20 h au centre de congrès de l'Hôtel Montfort. Contrairement aux autres activités qui sont gratuites, le coût pour assister à ce spectacle est de 10 $. Les billets sont en vente à l'hôtel ainsi qu'au bureau de Tourisme Nicolet-Yamaska.

Un défi dans le cadre duquel des passionnés de BBQ s'affronteront pour déterminer lequel cuisine les meilleures côtes levées malgré les désagréments de l'hiver aura aussi lieu.

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, fera partie des juges qui détermineront le grand vainqueur.