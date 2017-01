Enquête du coroner pour un décès à la Maison Carignan

Selon les informations préliminaires, la jeune femme était une bénéficiaire de l'endroit. Son décès est survenu le 27 décembre dernier, dans des circonstances qui demeurent encore à établir.

L'information a été confirmée par le Bureau du coroner jeudi matin, sans pour autant que d'autres détails ne soient divulgués. «Toute information relative aux causes et circonstances de son décès sera présentée dans le rapport du coroner, qui sera rendu public au cours des prochains mois», a fait savoir la responsable des communications, Geneviève Guilbault.

Du côté de la Sécurité publique de Trois-Rivières, on indique avoir été appelé sur les lieux lors de cette journée et avoir mené une enquête. Toutefois, à ce stade-ci, aucun élément criminel ne serait en cause, selon l'agente Carole Arbelot, qui signale que la Sécurité publique agit désormais en assistance au coroner.

À la Maison Carignan, par respect pour la famille de la défunte, on n'a pas voulu faire de commentaires. Toutefois, on assure qu'une cellule de crise a été déployée dans les moments suivant le décès de la jeune femme, en collaboration avec le CIUSSS MCQ, pour soutenir les résidents.

