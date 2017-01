Une jeune femme de Bécancour emprisonnée aux Bahamas

(Bécancour) Une mère de famille du secteur Sainte-Gertrude à Bécancour, Karine Gagné, est présentement emprisonnée aux Bahamas pour une agression sexuelle présumée qu'elle aurait commis sur un mineur. Or, selon la mère de la jeune femme de 23 ans, sa fille n'a jamais pu savoir que le garçon était d'âge mineur et les contacts entre les deux étaient consentants.

Chantale Auclair multiplie d'ailleurs les appels sur la place publique pour venir en aide à sa fille, qui doit revenir en cour le 3 février prochain pour savoir si elle pourra être libérée sous conditions.

La jeune femme était partie en croisière avec des collègues, un voyage qu'elle a gagné dans le cadre de son travail de représentante pour des produits érotiques. Le 4 janvier dernier, elle se trouvait dans le casino du navire avec des collègues lorsqu'elle a commencé à fraterniser avec un jeune homme. Ce dernier lui aurait mentionné qu'il avait 18 ans, alors qu'il était en réalité âgé de 15 ans.

«Il mesurait plus de 6 pieds et avait de la barbe. Il n'y avait aucun moyen pour elle de savoir qu'il n'était pas majeur et qu'il avait menti sur son âge. Ma fille m'a dit qu'ils sont allés dans une salle de bain, et c'est en sortant de là que la mère du jeune homme a piqué une crise et a voulu porter plainte. Les deux étaient consentants, même que le jeune homme n'arrêtait pas de dire à sa mère de ne pas porter plainte, mais elle l'a fait quand même», explique Chantale Auclair.

Karine Gagné a été arrêtée un peu plus tard dans la nuit et emmenée en détention. Elle est présentement détenue à Nassau, où elle sera de retour devant le juge le 3 février.

Présentement, plusieurs activités de financement se mettent en branle pour amasser des dons afin de pouvoir payer la caution et les avocats de la jeune femme. Son père a mis en ligne une campagne de socio-financement sur le site Onedollargift. Des collègues de travail du bar Le Rebel de Sainte-Pertpétue, où elle travaille, organisent aussi une activité de levée de fonds de 12h, le 2 février prochain, à la cabane à sucre Chez Ti-Père de Drummondville.

Tous les détails dans Le Nouvelliste de vendredi