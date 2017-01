Un appel lancé aux skieurs et planchistes

(Shawinigan) Un appel est lancé aux skieurs et planchistes de tous les niveaux qui seraient intéressés à prendre part au septième Défi ski Leucan qui se tiendra le 18 mars prochain à la station Vallée du parc.

Pour y participer, il faut former des équipes composées d'une à quatre personnes, amasser des dons qui seront remis à Leucan et dévaler les pentes de la station shawiniganaise pendant 12 heures le jour de l'événement à raison d'une descente par heure.

Nouveauté cette année, les participants pourront s'inscrire comme équipe régulière ou VIP. Les équipes régulières devront amasser un minimum de 500 $ alors que les VIP devront quant à elles récolter plus de 3000 $, et ce, avant le 6 mars. Ces dernières pourront notamment bénéficier d'un salon privé et d'un souper fondue chinoise à volonté.

Cette activité, qui se déroulera sur quatre autres montagnes skiables du Québec, constituera une véritable fête au cours de laquelle plusieurs artistes se produiront sur scène.

Pour une sixième année, l'animateur à Énergie 102,3, Pascal Guité, agira comme ambassadeur de l'événement.

Le titre de jeune porte-parole a été décerné à Luc Allaire, un jeune homme de 18 ans qui est présentement en rémission d'un lymphome hodgkinien. La présidence d'honneur a quant à elle été confiée à Serge Lafrenière, ancien directeur de l'école de ski de Vallée du parc.

Sur la scène provinciale, les animateurs Caroline Proulx et Félix Séguin se partagent le rôle de porte-parole de l'événement.