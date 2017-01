L'actualité régionale en bref

La saison des carnavals de district est officiellement lancée à Trois-Rivières. À compter du 20 janvier, et ce, jusqu'au 19 février, des centaines d'activités se tiendront dans le cadre des carnavals hivernaux organisés aux quatre coins de la cité de Laviolette.

Glissade géante, promenade en calèche, feux d'artifice, sculpture sur neige, jeux gonflables et spectacles de toutes sortes seront notamment au programme. Environ 250 bénévoles seront à l'oeuvre au cours des cinq prochains week-ends. Ces activités sont gratuites.

En janvier, les districts Sainte-Marguerite (20 au 22) et celui des Vieilles-Forges (27 au 29) seront en fête tandis qu'en février ce sera au tour de ceux de la Madeleine (4), de Marie-de-l'Incarnation (11), de Saint-Louis-de-France (11), de Rigaud (12), des Terrasses (18) et de Pointe-du-Lac (18 et 19).

La Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire injecte 42 000 $ afin de soutenir ces événements.