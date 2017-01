Préposés aux bénéficiaires: une étude qui sonne l'alarme

(Trois-Rivières) Du matériel brisé ou désuet, des employés qui se disent à bout de souffle, des bénéficiaires en trop grand nombre pour les ressources, des préposés qui se présentent au travail en étant eux-même dans un état de détresse psychologique: voilà quelques-uns des constats qui ressortent d'une étude menée par le chercheur et représentant syndical Pascal R. Doyon, auprès de 405 préposés aux bénéficiaires en Mauricie et au Centre-du-Québec.

L'étude, menée en collaboration avec le professeur de l'UQTR Ghislain Parent, visait d'abord à valider certaines présomptions soutenues par le Syndicat québécois des eployées et employés de service (FTQ), en lien avec les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires. Au total, 976 questionnaires ont été distribués dans le réseau de la région, et un peu plus de 40 % des préposés aux bénéficiaires visés par l'étude ont accepté de répondre au sondage, un résultat plus que satisfaisant estime Ghislain Parent.

«Ça démontre clairement que les préposés ont des choses à nous dire. Ils ont trouvé, par le moyen de cette étude, un outil pour crier au secours et espérer être entendus», croit le professeur Parent.

Parmi les faits saillants de l'étude, on note que 93 % des préposés aux bénéficiaires considèrent qu'en tenant compte des soins de base à donner, ils doivent s'occuper de trop de patients à la fois. Par ailleurs, 54 % des répondants estiment avoir déjà laissé des patients dans un manque de sécurité, et 61 % disent les avoir laissé dans un manque de confort.

Un préposé aux bénéficiaires sur deux mentionne que si c'était à refaire, il choisirait une autre profession, et 56 % d'entre eux ne recommanderaient pas à des jeunes de choisir cette carrière.

