Un couple royal pour le Carnaval de Gentilly

Quatre couples de duchesses et d'intendants étaient en lice pour être élevés, grâce à un tirage au sort, au rang de la monarchie du Carnaval de Gentilly. Afin de respecter le thème de la soirée, chaque couple était associés à un groupe ou artiste rock, soit Metallica, AC/DC, Green Day ou encore Ozzy Osbourne. Les trois autres couples de duchesses et d'intendants qui aspiraient à ce «prestigieux» rôle étaient Gabrielle Verville et Jean-François Baril, Charlotte Baril et Francis Guay ainsi que Laurianne Beaudoin et Martin Houde.

«Nous avons eu droit avant le dévoilement du couple royal à un spectacle musical des enfants des couples en lice. C'était très émouvant», a souligné Claude Carignan, le publiciste du 48e Carnaval de Gentilly.

Cette activité a eu lieu dans le cadre du gala glam rock où la musique, avec de la distorsion bien sûr, était à l'honneur. L'animation de la soirée a été assurée par l'humoriste Pascal Babin et l'animateur à Énergie 102,3 Pascal Guité.

«Plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour permettre de transformer un gymnase en salle de bal», a précisé Claude Carignan.

Dimanche matin, les organisateurs de l'événement conviaient la population à la messe de la 48e édition du Carnaval en l'église de Gentilly. Le thème de cette cérémonie était Tous les Carnavals ont une histoire, célébrons la vie!

Le 48e Carnaval de Gentilly se poursuit jusqu'au 17 février avec plusieurs activités au programme. La fête se termine à cette date avec une soirée Bye Bye à saveur Saint-Patrick. Un mois avant tout le monde, les participants à cette soirée sont invités à porter le kilt et du vert. C'est lors de cette soirée que les organisateurs procéderont au tirage du grand prix de 10 000 $.

La programmation complète de l'événement est accessible au www.carnavalgentilly.com ou encore sur la page Facebook du carnaval.