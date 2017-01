L'Association de la paralysie cérébrale de la Mauricie et du Centre-du-Québec lance sa campagne de financement hivernale avec l'objectif de récolter plus de 100 000 $. Cette campagne de financement est réalisée par le biais d'une sollicitation téléphonique qui se poursuit jusqu'au 28 février. Un blitz sera effectué durant la fin de semaine des 4 et 5 février. Des dizaines de bénévoles seront à l'oeuvre pour demander un coup de pouce financier aux citoyens. L'association régionale célébrera ses 45 ans d'existence en 1972. Son mandat est de donner des services aux gens dans le besoin. Les bénéficiaires sont évidemment les personnes ayant la paralysie cérébrale, mais aussi les gens vivant avec d'autres handicaps physiques.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande la collaboration des citoyens des MRC de Lotbinière et de Bécancour afin de signaler toute observation de perdrix grises au cours des mois de janvier et février. Ils sont invités à faire part de ces observations en écrivant au pierre.blanchette@mffp.gouv.qc.ca. Les responsables de l'étude qui a comme objectif de valider deux méthodes d'inventaire de couples de perdrix grises ont besoin des noms et des coordonnées des personnes ayant vu un ou des spécimens, la date de l'observation, la municipalité où elle a été faite, la position GPS (si possible) ou l'adresse la plus proche du lieu de l'observation ainsi que le nombre de perdrix observées. Les signalements contribueront à optimiser les captures de perdrix. Ces dernières seront par la suite munies d'un émetteur télémétrique pour les localiser à distance.